Firenze, biglietti scontati su tutto il complesso museale

Visitare gli Uffizi a prezzo ridotto, al via il biglietto di bassa stagione. Dal 1 novembre al 28 febbraio, a Firenze, costerà meno l’ngresso in tutti i musei del complesso. Promozioni speciali anche per Palazzo Pitti, e un nuovo PassePartout destinato alle famiglie.

Alle Gallerie degli Uffizi di Firenze si entra a costo ridotto: parte il 1 novembre il biglietto di bassa stagione (dal prossimo mese fino alla fine di febbraio), 12 euro anziché 20 per entrare agli Uffizi, mentre in Palazzo Pitti l’ ingresso sarà a 10 euro anziché 16. Sempre a Palazzo Pitti, (dove già sono attivi sconti per chi compra il ticket di accesso prima delle 9 ed accede entro le 9.25), è in arrivo, a partire dallo stesso giorno, un’altra agevolazione.

Fino al 28 febbraio ci saranno riduzioni anche per le visite pomeridiane il mercoledì, per chi entra dopo le 15, con un taglio del 50% (il costo sarà dunque 5 euro anziché 10, oppure 2,50 invece di 5 per gli aventi diritto a riduzioni). Novità anche sul fronte dei PassePartout annuali ad accesso completo negli spazi di visita di tutto il complesso (Uffizi, Palazzo Pitti, giardino di Boboli).

Alla carta individuale, che al prezzo di 70 euro garantisce ingresso illimitato e prioritario per 365 giorni, si aggiunge il passepartout Family: due adulti, insieme ad un numero illimitato di bambini, avranno diritto alle stesse condizioni di ingresso, ma al costo di 100 euro anziché 140 come avverrebbe nel caso dell’acquisto di due card singole. Restano comunque attive le promozioni classiche delle Gallerie abbonamento annuale ai soli Uffizi a 50 euro, Palazzo Pitti a 35, la card per il giardino di Boboli a 25.