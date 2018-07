Firenze, autista tram non fa salire disabili in carrozzina

E’ quanto reso noto, con una lettera, da alcuni degenti dell’unità spinale dell’ospedale fiorentino di Careggi che insieme ai loro accompagnatori ieri volevano prendere il tram. Gest, chiediamo scusa

Lasciati alla fermata dal conducente di un convoglio della tramvia di Firenze che non avrebbe atteso i tempi necessari per far salire a bordo tutte le persone in carrozzina. E’ quanto reso noto, con una lettera, da alcuni disabili degenti dell’unità spinale dell’ospedale fiorentino di Careggi che insieme ai loro accompagnatori ieri volevano prendere il tram.

Quattro disabili sono riusciti a salire a bordo e altri due sono invece rimasti sul marciapiede dove hanno atteso il mezzo successivo. Su quanto accaduto è intervenuta Gest, la società di gestione della tramvia, che si è scusata “per il disagio”. “Ieri sera al capolinea della tramvia di fronte al nuovo ingresso di Careggi – spiegano – abbiamo cominciato a salire a bordo del convoglio ma, con nostro grande stupore, il conducente è partito chiudendoci le porte in faccia, senza curarsi di chi tra di noi dovesse ancora salire. Per di più, la partenza così repentina ha messo in serio pericolo chi tra di noi era riuscito a salire perché, non avendo avuto il tempo di posizionarsi negli spazi predisposti per le persone disabili, ha rischiato di ribaltarsi con la carrozzina”. Secondo i degenti, “a nulla sono valse le nostre proteste e ci siamo visti costretti, non senza difficoltà, a scendere alla fermata successiva per aspettare le persone rimaste al capolinea e dirigerci tutti assieme verso piazza Dalmazia”. “Crediamo che quanto ci è successo sia inaccettabile – concludono – e, pur apprezzando molto la solerzia con cui, a seguito della nostra segnalazione, siamo stati contattati da Gest per scusarsi del disagio e per proporci un incontro”, già fissato per martedì, “riteniamo opportuno informare dell’accaduto la comunità affinché episodi di questo tipo non si verifichino più in futuro”.