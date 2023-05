Firenze, aumentano i posti letto a canone calmierato per gli studenti

La Giunta comunale di Firenze a lavoro per garantire posti letto calmierati agli studenti appartenenti alla “fascia grigia”.

Lo Student Hotel di viale Belfiore risulterebbe il settimo come pagamento di tassa di soggiorno. La Giunta comunale di Firenze ha, dunque, proceduto alla delibera di auto-osservazione al POC (Piano operativo comunale) al fine di garantire un maggior numero di posti letto negli studentati. Il piano proposto da Nardella, sindaco e assessore all’urbanistica fiorentino, promette un aumento del 10% dei posti letto a canone calmierato all’interno degli studentati privati, che vanno ad aggiungersi ai 250 posti pubblici previsti dall’ex caserma Lupi di Toscana e San Salvi, con un ammontare di 1250 unità.

Oltre all’attenzione verso le condizioni degli studenti fuori sede, c’è anche quella di venire in contro al Comitato “Salviamo Firenze”, che nei giorni scorsi ha avviato l’iter per due referendi legati, appunto, agli studentati al fine di modificare alcune norme urbanistiche, in particolare riguardo ai cosiddetti studentati di lusso, moltiplicatesi in città negli ultimi anni.

Il primo quesito referendario richiede di rendere più complesso la possibilità di cambiare la destinazione d’uso agli immobili usati per servizi pubblici: ciò vuol dire abolire la possibilità di cambiare in direzionale privato immobili in precedenza usati come direzionale pubblico (gli uffici ad esempio) in edifici che superano i 2000 mq, fatte salve leggi nazionali.

Il secondo, invece, richiede una limitazione della possibilità per gli studentati di svolgere attività turistico ricettive per un massimo di 60 giorni.

Si è concluso positivamente il processo di valutazione del consiglio degli esperti dei due quesiti referendari, con la loro approvazione unanime. Non resta che aspettare l’inizio della raccolta firme, programmata per il 2 giugno.