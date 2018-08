Firenze: alla ricerca dell’identità (perduta?)

Tra turismo di massa, globalizzazione, nuova (?) residenza e conservazione: quale è oggi l’identità di Firenze. E quale dovrebbe essere? Ne parleremo stasera alle 21 al p.le Michelangelo presso lo spazio Flower

13 milioni di turisti all’anno, con una tendenza in ulteriore crescita, almeno 10mila appartamenti nel circuito air B&B (+700% in 20 anni) con un giro d’affari di 200 milioni/anno, il 94% delle case in centro acquistate da investitori per fini turistici. E ancora la chiusura di esercizi storici a vantaggio dei maggiori brand globali, la trasformazione di molte zone del centro storico nel ‘mangimificio’ turistico, l’invadenza della Movida e la settorializzazione dell’offerta. Ma anche l’arrivo di nuovi player dell’accoglienza di lusso come lo student hotel che a breve, dopo v.le Lavagnini, dovrebbe triplicare l’offerta in città. Il proliferare delle università straniere, in particolare di quelle statunitensi. Sono solo alcuni dei dati che mostrano in maniera inequivocabile la pressione che i fenomeni non solo turistici connessi con la globalizzazione esercitano sulla città di Firenze.

A questo l’amministrazione tenta di porre rimedio con alcuni accorgimenti. il regolamento Unesco innanzitutto, o le ordinanze contingibili ed urgenti contro gli eccessi della movida o del turismo molesto. Basta a preservare l’identità della città? Di quella città che qualcuno (Giuliano Da Empoli) qualche anno fa definì la più piccola delle città globali? E, soprattutto, qual è, quale deve essere, oggi, nell’epoca contemporanea, l’identità di Firenze. Come va costruita ed, eventualmente, difesa?

Di tutto questo parleremo giovedì 2 agosto, alle 21 al Flower presso il P.le Michelangelo di Firenze in un talk dal titolo: “Quale identità? Tra turismo di massa, residenza e globalizzazione, il presente (e il futuro) di Firenze e dei suoi abitanti”.

Ospiti: Cristina Giachi, vice-Sindaca di Firenze, Eike Schmidt, direttore Gallerie Uffizi, Francescomaria Tedesco, professore di filosofia del diritto e della politica dell’Universtà di Camerino, Egidio Raimondi, architetto, Giulio Del Balzo, Public Policy Associate di Airbnb Italia.

Il talk show è trasmesso in diretta radiofonica su Controradio e in web TV sulla pagina Facebook Controradio Firenze, in streaming sul sitowww.controradio.it e sulla app Controradio.

