Firenze, alcune decine di migliaia di persone: “Molte di più di 50.000 secondo la Cgil” al corteo a difesa della scuola e della Costituzione

Firenze alcune decine di migliaia di persone, molte di più di 50.000 secondo la Cgil: “Ci davano per 50mila ieri. Oggi siamo molti, molti di più, oltre le previsioni. Una marea al corteo che non si vedeva da tempo”, hanno preso parte alla la grande manifestazione antifascista a difesa della scuola e della Costituzione.

Gli organizzatori hanno iniziato a far defluire la testa del corteo alla chetichela in via della Colonna senza annunci per poter fare spazio alla gente che ancora stava arrivando in piazza Santissima annunziata.

Dopo circa due ore la testa del corteo è arrivata arrivata in piazza S.croce, dove si sono tenuti gli interventi dal palco. In piazza c’erano già diverse migliaia di persone.

“È una manifestazione molto partecipata, bellissima con sindacati associazioni e partiti che si riconoscono nell’antifascismo. Una piazza che vuol dire giù le mani dalla scuola perché la scuola deve essere aperta, libera e democratica”. Lo ha detto Laura Boldrini che sta partecipando alla manifestazione fiorentina.

Insieme al corteo la segretaria del Pd Elly Schlein e il segretario della Cgil Maurizio Landini. Durante la manifestazione Schlein si è fermata sul lungarno della Zecca Vecchia in attesa dell’arrivo di Landini: insieme al sindaco Dario Nardella stanno percorrendo la parte finale del corteo che si concluderà in piazza Santa Croce.

La segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del o M5s Giuseppe Conte e il segretario della Cgil Maurizio Landini si sono incontrati nel retro del palco della manifestazione fiorentina a difesa della scuola. I tre si sono salutati e hanno conversato per alcuni minuti.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, il segretario della Cgil Maurizio Landini e la segretaria d Pd Elly Schlein sono entrati in piazza Santa Croce a Firenze per la chiusura della manifestazione in difesa della scuola e della Costituzione.

Applausi e saluti di incitamento per Giuseppe Conte, all’ingresso di piazza Santa Croce, per la chiusura della manifestazione in difesa della scuola e della Costituzione. Conte è poi salito sul palco con la segretaria del Pd, Elly Schlein e con il segretario della Cgil, Maurizio Landini.

La segretaria del pd Elly Schlein ha detto nel suo intervento dal palco: “Sono molto felice che ci sia qui una grande delegazione del Partito democratico, che ci sia qui il Movimento cinque Stelle, che ci siano qui altre forze civiche e della sinistra ecologista, credo che sia un bel segnale che su alcune battaglie fondamentali, come abbiamo sempre detto, noi dobbiamo lavorare insieme sia in Parlamento che nel Paese, per organizzare una opposizione. Noi ci saremo”.

La manifestazione di Firenze si è conclusa con Bella Ciao intonata dai partecipanti in piazza Santa Croce intorno alle 17:30. Così è cominciato il deflusso dei manifestanti. Tra i leader, Schlein e Conte hanno lasciato il palco alcuni minuti prima. Landini con gli organizzatori ha atteso la fine sul palco.