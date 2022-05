Firenze: al via restyling sottopassaggio stazione S.M. Novella

Il sottopassaggio è stato acquisito nel 2012 dal gruppo ‘Ad Casa’. Sarà totalmente rinnovata con un completo restyling sia dei tunnel che della galleria commerciale, dove saranno realizzati nuovi spazi.

Cambia volto il sottopasso della stazione Santa Maria Novella a Firenze: sono infatti in partenza i lavori per la riqualificazione del sottopassaggio che collega il principale scalo ferroviario fiorentino al cuore della città. La struttura, acquisita nel 2012 dal gruppo ‘Ad Casa’, sarà totalmente rinnovata con un completo restyling sia dei tunnel che della galleria commerciale, dove saranno realizzati nuovi spazi.

I lavori nel sottopassaggio partiranno entro fine maggio e si concluderanno in circa sei mesi affinché il nuovo impianto sia pronto per l’apertura prima del periodo natalizio. Il progetto è affidato allo studio fiorentino di architettura Fpa: le gallerie verranno ristrutturate completamente, dalle pavimentazioni ai controsoffitti, mentre linee di luce laterali restituiranno un’illuminazione diffusa e di indirizzo alle diverse attività presenti.

«Siamo orgogliosi di recuperare un’opera strutturale così importante per Firenze”, ha commentato Andrea Duranti, amministratore delegato del gruppo Ad Casa. “Per il nostro studio si tratta di un lavoro di grande responsabilità”, hanno spiegato gli architetti Roberto Pagnano e Giovanni Fantappiè.

“Il sottopassaggio è la prima porta di ingresso a Firenze, sarà rinnovata con uno stile davvero molto elegante ma allo stesso tempo moderno – ha affermato l’assessore all’urbanistica di Palazzo Vecchio Cecilia Del Re -. Non sarà l’unica novità perché l’hotel Majestic ha ripreso i lavori ed è un’altra buona notizia, resterà un albergo. È un altro buco nero della nostra città che riparte, si rimette in movimento dopo anni di abbandono per questioni legate a contenziosi interni alla proprietà privata. Per il Majestic è già stato rilasciato il permesso di costruire e i lavori sono partiti nelle settimane scorse. Tra gli obiettivi del Comune c’è anche rendere ‘più verde’ piazza dell’Unità”.