Firenze, al via il piano di recupero dei capannoni dismessi via Pisana

Firenze, via libera della giunta di Palazzo Vecchio al piano di recupero dei capannoni dismessi via Pisana.

Su proposta dell’assessora all’urbanistica Cecilia Del Re è infatti stato approvato oggi il piano di recupero capannoni che prevede aree verdi, parcheggi, nuova viabilità e una riduzione della superficie edificata da 4500 a 3500 mq. Con la trasformazione, si legge in una nota del comune, sarà realizzata anche una nuova strada di collegamento tra via Pisana e via Puligo e un fontanella di acqua.

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo edificio a uso residenziale composto da quattro piani fuori terra per complessive 50 unità immobiliari e la riqualificazione dell’area con l’inserimento di spazi a verde privato e spazi pubblici. Tra le prescrizioni a carico del privato, è prevista la cessione dell’area a sud a confine con il ‘Giardino del viuzzo delle Case nuove’ libera dagli edifici esistenti e bonificata per una superficie di circa 800 mq, che andrà a completare il disegno del verde pubblico a sud; e la realizzazione del tratto di viabilità da via Pisana con innesto su via Puligo.

“Un intervento che recupera a riconnette un’area abbandonata integrandola nel contesto abitativo della zona – ha detto l’assessora Del Re -, a tutto vantaggio della residenza, del verde e dei servizi di mobilità per il quartiere, così come previsto dalla pianificazione. Un’operazione che riduce i volumi edificati, abbattendo notevolmente i mq fabbricati e incrementando i mq destinati a verde pubblico“.