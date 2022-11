Firenze: a Piazza Ciompi torna “Fumetti e… dintorni”, il mercatino dedicato a fumetti, dischi, abbigliamento e oggettistica vintage

Firenze, sabato 26 e domenica 27 novembre Piazza dei Ciompi si immerge nella lettura e non solo con “Fumetti e… dintorni”, il mercatino dedicato a fumetti, dischi, abbigliamento e oggettistica vintage.

Un tuffo nel passato dove è possibile trovare il volume del fumetto o della graphic novel che stavi cercando o anche scovare il capo di sartoria che si abbina perfettamente al tuo armadio. Presente anche il banco con prodotti vintage americani nel quale potrai trovare capi e oggetti persino degli anni ’30. Non solo fumetti e vestiti, ma anche musica per tutti i gusti. Nel reparto dischi sarà possibile acquistare dell’ottima musica, sia in vinile che in formato CD.

Da Tex a Diabolik a Dylan Dog, un’occasione per gli amanti della lettura di acquisto ma anche di vendita: infatti è sempre disponibile la possibilità di far valutare dagli operatori vecchi fumetti e dischi liberando così cantine e garage.

“Fumetti e… dintorni” torna ogni quarto fine settimana del mese. Infatti, dopo questa edizione il prossimo mercatino di piazza dei Ciompi sarà sabato 17 e domenica 18 dicembre con tantissime novità per gli ultimi regali natalizi. Il mercatino si svolge nel Quartiere 1 in collaborazione con Comune di Firenze, Confesercenti e associazione culturale Fumetti e… dintorni.