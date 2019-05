Firenze: 700 ragazzi in marcia per i diritti umani

Stamani a Firenze, da piazza d’Azeglio fino a Santa Croce, passando davanti alla casa di preghiera islamica in Borgo Allegri, poi su per via della Colonna, Borgo Pinti e via dei Pilastri, piazza Sant’Ambrogio, via Pietrapiana e via dei Pepi, si è snodato un lungo corteo: 700 ragazzi delle medie e delle superiori si sono radunati per chiedere un mondo più sostenibile e città più vivibili e inclusive.

La “Marcia globale dei diritti umani”, promossa da Regione Toscana e Oxfam, è stata l’ evento finale del Festival d’Europa. L’assessore alla presidenza, intervenuto in Santa Croce, cita Greta, la ragazza svedese ala guida della protesta contro l’indifferenza sull’emergenza del clima. E’ la dimostrazione, spiega, che anche una sola persona può cambiare le cose e che i grandi cambiamenti si costruiscono sulle abitudini quotidiani. Ricorda il lavoro di riflessione e cittadinanza attiva fatto nelle scuole, dopo il Meeting dei diritti umani di dicembre: un percorso finanziato dall’Unione europea, che ha coinvolto per mesi undici scuole superiori e quattro medie di dodici diverse città toscane. Annuncia alla fine come il meeting del prossimo dicembre, a fine 2019, sarà dedicato all’ambiente.

I ragazzi che hanno sfilato a Firenze sintetizzano sul palco il lavoro fatto in classe. Ci sono stati gli studenti dell’Isis Einaudi-Ceccherelli di Piombino, vincitori del video-contest sulla lotta alle disuguaglianze al meeting 2018. Gli allievi più piccoli della scuola media Galilei di Cecina hanno letto alcune delle più belle poesie di Alda Merini sull’uguaglianza di genere. Alcuni hanno raccontato i diritti umani usando la metafora del ballo, con due esibizioni che guardano all’Africa e al Perù. E da Firenze il testimone passa virtualmente ai ragazzi di Cipro e Quebec, che domani marceranno allo stesso modo e con gli stessi obiettivi, così come hanno già fatto o faranno in Francia, Portogallo, Croazia, Bulgaria, Romania, Galles e Scozia nel Regno Unito.

Ma altri appuntamenti ci saranno anche in Toscana. Dopo la ripulitura il 27 aprile della rocca medievale e una giornata in bici il 1 maggio a Piombino dedicata alla mobilità sostenibile o a Sesto Fiorentino con un flash-mob per sensibilizzare la cittadinanza sulla raccolta differenziata, il 18 maggio i ragazzi scenderanno n strada a Cecina (in marcia da San Pietro Palazzi fino al centro città) per chiedere il rispetto dei diritti delle persone diversamente abili. Il 30 maggio l’appuntamento sarà a Massa, per un torneo di calcio sui diritti umani mentre il 9 giugno sarà la volta di Arezzo con il Festival dell’Amicizia, dove i ragazzi sensibilizzeranno la cittadinanza sulla storia dell’ex ospedale psichiatrico chiedendo allo stesso tempo un intervento di recupero e riqualificazione dell’area del Parco Pionta, dove sorgeva la struttura.

