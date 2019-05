Fiorentina perde ancora, Montella: “Stagione maledetta ma ne usciremo”

Parma, tante occasioni gol, quattro pali, difese deboli ma alla fine la differenza la fa un’autorete, quella di Gerson, a dieci minuti dal termine, che regala la vittoria al Parma con la Fiorentina, e la matematica salvezza per i crociati.

Gli emiliani salgono a quota 41 e volano a +4 dal Genoa, la Fiorentina invece, sesto stop consecutivo coppa Italia compresa, deve ancora soffrire, anzi al Franchi nell’ultimo turno il calendario riserva proprio la sfida con il Genoa terz’ultimo, come dire uno spareggio per rimanere in Serie A.

Eppure, i viola ci avevano creduto, tante occasioni, il pallino del gioco per un’ora ma Simeone, Chiesa e poi Muriel non sono riusciti a trovare la zampata vincente.

È una furia Vincenzo Montella al termine del match perso allo stadio Tardini, gli strali sono per l’arbitro Giacomelli: “Non abbiamo perso per colpa sua ma non capisco proprio il suo metro di giudizio. Una gamba tesa clamorosa non segnalata, spalla a spalla giudicate in modo differenti… Insomma non ho capito il metodo di giudizio, anzi forse l’ho capito e alla fine ho pure perso la testa. L’ho detto comunque anche a lui già alla fine del primo tempo e al quarto uomo. Hanno sbagliato”.

Dichiarazioni pesantissime che aprono una settimana decisiva per la sua Fiorentina. “Dobbiamo ritrovare le forze per la sfida decisiva di domenica – ha aggiunto Montella – La partita? Ho poco da dire perché è stato lo specchio di questa stagione maledetta. Non segniamo da un mese? Ma cosa posso recriminare ai ragazzi! Siamo la squadra che mette a segno più occasioni, poi sbagliamo tantissimo, anche gol a porta vuota”. “Il passato ora però non conta più – ha concluso l’allenatore viola – Rimbocchiamoci le maniche e troviamo tutti assieme le energie per uscire da questa situazione”.