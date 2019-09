Fiorentina: Nardella, ipotesi nuovo stadio a nord ovest città

“La Fiorentina vuole fare il restyling del ‘Franchi’ ma solo se si possono abbattere le curve. Mi pare di capire che non ci sono le condizioni per demolirle. Non voglio fare polemica con la sovraintendenza dei Beni culturali che ha dato il massimo della disponibilita’ a dare una mano. Crescono dunque le chance che si faccia il nuovo stadio alla Mercafir” in zona nord ovest a Firenze. Lo ha detto il sindaco Dario Nardella, parlando della possibilita’ di fare un nuovo stadio da parte della

Fiorentina.

“Se si fa alla Mercafir, in cinque anni si puo’ fare il nuovo stadio -ha aggiunto Dario Nardella -. Se la Fiorentina fara’ lo stadio nuovo, il comune di Firenze si incarichera’ di

fare il restyling del ‘Franchi’ ripristinando la ‘vecchia’ pista d’atletica”.