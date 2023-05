Fiorentina in finale di Conference, folla in delirio all’areoporto

Una folla in delirio ha atteso l’arrivo della Fiorentina all’aeroporto di Peretola. La squadra di Vincenzo Italiano è rientrata questa mattina da Basilea, dove ha conquistato la finale di Conference League. Il risultato è arrivato in seguito alla vittoria per 3-1 nella gara di ritorno con gli svizzeri. Decisivo in gol di Barak nei tempi supplementari.

Centinaia di tifosi viola hanno quindi atteso la squadra di rientro da Basilea per acclamarla dopo l’accesso alla finale di Conference League, il 7 giugno a Praga contro il West Ham. Nonostante il giorno lavorativo e la pioggia in tanti si sono recati all’aeroporto di Peretola dove Italiano e i giocatori sono sbarcati dopo aver trascorso la notte nella città svizzera, teatro della vittoria per 3-1 con cui la Fiorentina ha ribaltato la sconfitta per 2-1 subita all’andata.

Sono trascorsi 33 anni dall’ultima finale europea disputata dai viola, persa in Coppa Uefa contro la Juventus, e quella raggiunta ieri sera ai supplementari va ad aggiungersi alla finale di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo a Roma con l’Inter. Cori e applausi, fra sventolio di bandiere viola, hanno accompagnato all’arrivo Nico Gonzalez, autore di una doppietta, e il resto dei compagni per i quali i tifosi hanno improvvisato una passerella d’onore. Intanto la società ha già annunciato attraverso i propri canali social un allenamento a porte aperte, allo stadio Franchi, per lunedì prossimo, antivigilia della partenza per Roma.

Il tabellino della gara

Basilea (3-5-2): Hitz; Lang, Adams, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka (43′ st Frei), Burger (1′ sts), Calafiori; Augustin (36′ st Zeqiri), Amdouni. (13 Salvi, 16 De Mol, 18 Essiam, 28 Vogel, 90 Novoa, 7 Millar, 30 Kade, 14 Fink). All.: Vogel

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor (11′ st Ranieri), Biraghi; Castrovilli (17′ sts Mandragora), Amrabat; Nico Gonzalez, Bonaventura (1′ sts Barak), Brekalo (1′ st Ikoné); Cabral (1′ pts Jovic). (31 Cerofolini, 23 Venuti, 16 Ranieri, 28 Quarta, 32 Duncan, 99 Kouame, 8 Saponara, 33 Sottil). All.: Italiano

Arbitro: Sanchez (Spa)

Reti: pt 35′ Gonzalez; st 10′ Amdouni, 27′ Gonzalez, 23′ sts Barak

Note: Angoli: 14 a 2 per la Fiorentina Recupero: 1′, 3′ Ammoniti: Igor, Ranieri, Burger, Bonaventura per gioco falloso, Ikoné per simulazione, Italiano per proteste Spettatori: 38.000