Fiorentina: fascia capitano Astori anche per stagione 2019-20

ACF Fiorentina potrà continuare a usare, anche per la prossima stagione, la fascia da capitano di Davide Astori. Lo rende noto, “con piacere”, lo stesso club viola, dopo l’approvazione della Lega Calcio che ha accettato la richiesta del club viola.

“Ringraziamo la Lega Calcio per aver accolto la nostra richiesta – commenta Joe Barone, braccio destro del presidente della Fiorentina Commisso -. Davide è stata una persona speciale, un grande esempio di umiltà e correttezza. Non abbiamo avuto la fortuna di conoscere Davide, ma il suo ricordo è sempre presente tra di noi e tra tutte quelle persone che gli hanno voluto bene o che, semplicemente, hanno apprezzato la sua mitezza e la sua generosità in campo e fuori”.

“Una bella notizia: la @acffiorentina, su concessione della Lega Calcio, potrà continuare a usare la fascia #DA13 di #DavideAstori. Non smettiamo mai di portare con noi il ricordo del nostro Capitano”. Lo scrive in un tweet il sindaco di Firenze Dario Nardella.