Caso Fimer, arriva l’annuncio dell’acquisizione da parte di Greybull-McLaren

Un accordo vincolante e irrevocabile con il cda e gli azionisti di Fimer, l’azienda di Terranuova Bracciolini (Arezzo) per l’acquisizione del pieno controllo e della proprietà della stessa. Ad annunciarlo McLaren Applied e Greybull.

Per la prima volta tutte le parti, compreso il fondo inglese Clementy che ha ritirato la propria offerta, si sono allineate per trovare una soluzione definitiva. McLaren Applied, con il supporto di Greybull Capital, spiega una nota, acquisirà il 100% di Fimer a fronte di un investimento di 50 milioni di euro orientato a sostenere il rilancio dell’azienda. “Il consiglio di amministrazione di Fimer ha scelto McLaren Applied – si legge nella nota – in considerazione delle importanti sinergie strategiche e industriali e del solido commitment finanziario dimostrato nel corso delle trattative.

L’accordo per Fimer prevede un conferimento iniziale di 5 milioni di euro immediatamente dopo l’autorizzazione da parte del Tribunale di Milano. All’accettazione della procedura concordataria seguirà un ulteriore conferimento di 5 milioni di euro. I rimanenti 40 milioni di euro verranno apportati alla chiusura del concordato. In termini di governance, McLaren Applied assumerà il pieno controllo del cda e nominerà un chief restructuring officer. Gli attuali azionisti avranno il diritto di nominare un amministratore fino alla chiusura della procedura di concordato”.