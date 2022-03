🎧 'Festival del Giallo', a Pistoia la XII edizione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:12 Share Share Link Embed

Pistoia, dall’8 al 10 aprile, torna con la sua XII edizione, ‘Il Festival del Giallo’, la manifestazione, organizzata dall’Associazione Giallo Pistoia Odv in collaborazione con il Comune di Pistoia.

Pistoia diventa capitale del mistero anche quest’anno, dall’8 al 10 aprile, per la XII edizione del Festival del Giallo, che si svolgerà nello scenario della Biblioteca San Giorgio. Sarà una tre giorni rivolta agli appassionati del settore, ma non solo. Indicativo il tema: ‘Il Giallo è ancora un genere?’. Una questione di cui si parla sempre più spesso, dato che tanti romanzi, affrontano questioni sociali, storiche, psicologiche, nelle quali si inseriscono storie e vicende noir o gialle.

In podcast l’intervista a Margherita Semplici, assessora alle Attività ed istituti culturali del Comune di Pistoia ed al presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, a cura di Gimmy Tranquillo.

E anche per l’edizione 2022, come avvenuto per le edizioni passate, è prevista un’anteprima. Giovedì 7 aprile, al circolo Arci Bottegone ci sarà infatti la messa in scena dello spettacolo teatrale ‘Tre racconti’ a cura dell’Associazione culturale Zona Teatro Libero su testi di Marco Vichi, che parteciperà alla serata. Venerdì 8 aprile l’inaugurazione ufficiale della manifestazione alle 17,30, nella sala Maggiore del Palazzo Comunale, poi un calendario ricco di eventi, con la presentazione di nuovi libri e sabato 9, con un momento di dibattito sulla mostra “Prime e Rare Edizioni Italiane su Sherlock Holmes”, realizzata con materiale proveniente dalla collezione di Gabriele Mazzoni, uno dei più importanti collezionisti al mondo sul detective inglese. La mostra, allestita presso la Biblioteca San Giorgio già dal 21 marzo scorso, sarà visitabile fino al 10 Aprile.

Tanti gli ospiti fino alla chiusura, domenica 10, con l’assegnazione del premio ‘Pinocchio Sherlock’, patrocinato dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi e la premiazione del concorso ‘Investigatori a scuola’, patrocinato Banca Alta Toscana, per i ragazzi delle scuole superiori.

Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha sottolineato la continuità del Festival anche nel periodo più duro della pandemia: “È bello vedere che ripartono tante iniziative e ce ne sono alcune come questa che non si sono mai fermate. Nell’ottobre dello scorso anno eravamo qui a presentare l’XI edizione, siamo alla XII. Ringrazio l’Associazione Giallo Pistoia per averci creduto sempre, anche nei momenti di maggiore difficoltà , quando la pandemia ci teneva chiusi in casa. La lettura, la capacità di costruire cultura attraverso i libri è qualcosa di veramente importante. Il titolo dice ‘Il Giallo è ancora un genere?’, io penso che sia uno dei generi più belli, più importanti, per me è una delle letture più frequenti che riesco a fare, mi rilassa e mi aiuta davvero a continuare il lavoro anche in giornate complesse come quella di oggi”.

Il Festival è organizzato dall’Associazione Giallo Pistoia Odv in collaborazione con il Comune di Pistoia, è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, e con il sostegno e il patrocinio del Consiglio regionale, della Giunta toscana e della Provincia di Pistoia.

INFO:Festival del Giallo