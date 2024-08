🎧 Festa Rossa 2024, dodicesima edizione, dal 13 al 18 agosto

Festa Rossa la dodicesima edizione: 13-18 agosto 2024. Spazio Sandro Pertini, a Casciana Terme Lari (PI). Concerti, dibatti, dj set, mostre, free camping tutto ad ingresso gratuito. Per questa edizione: Diaframma, Modena City Ramblers, Skiantos, Africa Unite, Bluebeaters e Tonino Carotone!

FESTA ROSSA 2024: IL PROGRAMMA COMPLETO! Dodicesima edizione: 13-18 Agosto 2024 (presso lo Spazio Sandro Pertini, Via Risorgimento 1, loc. Perignano, Casciana Terme Lari – PI). Con concerto, dibattiti, dj set, ristorante a km 0, pizzeria, free camping, animazione per bambini, red talk, mostre e live painting, associazioni, mercatini. INGRESSO GRATUITO. Inizio dibattiti ore 18.15, spettacoli presso arena concerti dalle 22.00 e a seguire tutte le sere dj set.

MARTEDI’ 13 agosto Diaframma in concerto, per lo spazio dibattito: La crisi irreversebile del superimperialismo (e come sfruttarla) con Gabiele Germani e Giuliano Marrucci (ottolina Tv) e l’economista Vadim Bottoni.

MERCOLEDI’ 14 agosto Modena City Ramblers in concerto, per il dibattito: Dalla militarizzazione delle scuole a quella dei territori, con Antonio Mazzeo, Lorenzo Tamberi e Fausto Pascali (Movimento No base).

GIOVEDI’ 15 agosto Skiantos in concerto e Dome La Muerte dj set

VENERDI’ 16 agosto The Bluebeaters in concerto, per lo spazio dibattiti: NO Valdera pattumiera della Toscana con Rossano Ercolini, Francesco Bimbi, Stefano Seghetti.

SABATO 17 agosto Africa Unite in concerto, per il dibattito: GAZA un genocidio nella indifferenza internazionale

DOMENICA 18 agosto, giornata conclusiva, Tonino Carotone in concerto (in apertura Bimbo) e per il dibattito Salute e sicurezza sul lavoro.

INFO [email protected]