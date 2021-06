Festa della Repubblica, niente parata, niente manifestazione, ma c’è il Doodle di Google

Firenze, “Mi ricordo che quando ero piccino per la Festa della Repubblica del 2 di giugno, andavo alle Cascine col mi babbo a vedere la parata con i carri armati – mi ha raccontato ieri un amico – e poi si andava a vedere i Canapone”.

Io la parata militare a Firenze per la Festa della Repubblica, non me la ricordo, e quest’anno poi non ci sarà neanche a Roma, ma mi ricordo che il 2 di giugno una volta era un’occasione per la sinistra di scendere in piazza e manifestare per ricordare che l’Italia è una Repubblica antifascista, immagini più recenti invece, purtroppo mi ricordano che negli ultimi anni è stata la destra a scendere in piazza per la Festa della Repubblica, e forse quindi quest’anno è meglio così: festeggiamo con il Doodle di Google!

Per chi volesse invece celebrare la Festa della Repubblica in maniera più ‘tradizionale’, ecco alcune delle iniziative che si terranno in Toscana.

Firenze, ore 10, piazza dell’Unità, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo depone una corona di fiori, presenti altre cariche istituzionali. A seguire in Prefettura consegna delle onorificenze conferite dal Capo dello Stato a coloro che si sono distinti per aver acquisito benemerenze.

Ore 10:30, Piazza Signoria, Premio Firenze 2020, Consiglio comunale solenne per celebrare donne dalla Resistenza all’Assemblea Costituente’ e per celebrare le donne e gli uomini – medici, infermieri, tecnici sanitari e operatori vari – che ci hanno curato nella pandemia del Covid.

Ore 19:00, Museo di Orsanmichele, via dell’Arte della Lana Concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina, direttore e violino solista Marco Lorenzini, musiche di A. Vivaldi.

Pisa – ore 16:00, Domus Mazziniana, 2 giugno Festa della Repubblica: conferenza ed eventi alla Domus Mazziniana per il 75/o anniversario della Repubblica; alle 16 il professor Francesco Bonini tiene una lectio magistralis ‘2 giugno 1946: una storia europea’. Diretta streaming sui canali social della Domus Mazziniana (facebook e youtube) accessibili a partire dal sito della Domus: www.domusmazziniana.it

Sant’Anna di Stazzema (LU) ore 10:00, il Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema celebra il 75/o anniversario della nascita della Repubblica Italiana, con un programma di attività di storia, memoria, cultura. Alessandra Nardini partecipa alle celebrazioni organizzate a Sant’Anna di Stazzema con l’intervento conclusivo, dopo quelli del sindaco di Stazzema e del presidente Associazione martiri di Sant’Anna. In serata donne dalla Resistenza all’Assemblea Costituente’

Gimmy Tranquillo