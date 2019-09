Festa del cinema di Mare, dall’11 al 15 settembre a Castiglione della Pescaia. Amelio e Vanzina alla 4/a edizione. Quattro giorni di film, incontri, letture, concerti con un focus speciale sul “rapporto tra l’uomo e il mare” in programma con il concorso dei cortometraggi che competeranno per il premio cinematografico “Mauro Mancini”

Quattro giorni di film, incontri, letture, concerti con un focus speciale sul “rapporto tra l’uomo e il mare” in programma con il concorso dei cortometraggi che competeranno per il premio cinematografico “Mauro Mancini” (che quest’anno approda alla terza edizione), intitolato alla memoria del giornalista toscano storica firma de “La Nazione” e marinaio appassionato “che andrà alla miglior opera sul tema del rapporto tra uomo e navigazione”.

Eventi Speciali: Amelio e Vanzina

Il festival sarà inaugurato mercoledì 11 da Gianni Amelio, maestro del cinema internazionale, con la proiezione di “Lamerica” in versione italiana con i sottotitoli in inglese, a 25 anni dall’uscita del film, e a chiusura, l’ospite Enrico Vanzina che presenterà il libro “Mio fratello” (ore 18, presso la piazza G. Solti) e a seguire la versione restaurata di “Sapore di mare” (ore 21,30, sabato 14 settembre, cinema Castello), copia restaurata dalla Cineteca di Bologna.

Programma film a tematica “cinema e mare” tra cinema Castello e Biblioteca Italo Calvino

In programma per il filone di cinema e mare le proiezioni del documentario “Alla ricerca di Europa” di Alessandro Scillitani con Paolo Rumiz, scrittore e viaggiatore, e Piero Tassinari, storico e skipper, attraversano il Mediterraneo, tra le isole turche e greche, in cerca delle tracce del mito antico, tra leggende di ieri e paure di oggi, in cerca di Europa. E poi “Styx” di Wolfgang Fischer, il documentario sull’odissea personale di Rike (Susanna Wolff), una donna, medico e appassionata velista, che decide di concedersi una vacanza salpando alla volta dell’Isola di Ascensione ma il viaggio prenderà una piega inaspettata. Tra i film selezionati anche “Follow the wind” sulle avventure dello sportivo Jerrie van de Kop, che usando sei diversi modi di trasporto a energia eolica, ha pattinato, rotolato, fatto un’escursione e si è alzato in volo attraverso la Tanzania, dall’arcipelago di Zanzibar fino alla punta del Kilimangiaro, nel nuovo film firmato Red Bull TV; “Welcome” di Philippe Lioret con Vincent London, Firat Ayverdi, Audry Dana, Thierry Godard, film ambientato a Calais e tratta il tema dell’immigrazione clandestina prendendo a pretesto la vicenda di un giovane curdo-iracheno intenzionato a raggiungere la sua fidanzata a Londra. In programma anche “Wolf call” film d’azione ambientato in un sottomarino, lavoro d’esordio del regista Antonin Baudry; e il documentario “Diario di tonnara” di Giovanni Zoppeddu (omaggio a Vittorio De Seta). Il film, che sarà presentato dal regista Zoppeddu e Adolfo Ciampoli, racconta i borghi, le comunità e le avventure che hanno scandito la vita quotidiana dei pescatori del tonno, tra leggende, riti magici e sacralità.

Premio Mauro Mancini

Tutto le sere saranno proiettati al cinema Castello i cortometraggi in concorso che competeranno per il premio Mauro Mancini (ore 21.15).

Eventi collaterali tra musica, incontri e libri

Tra gli eventi collaterali il concerto d’inaugurazione con il duo Luca Giacomelli e Luca Pirozzi e l’aperitivo con i vini “Rocca di Montemassi” (al Club Velico, ora 19, ingresso libero). E poi presso la Terrazza bistrot con “Giovane Giovane” (RDD sunset live). Tra gli eventi speciali, sul Peschereccio Venere I, si terrà l’evento “Breviario mediterraneo” di Predrag Matvejevic con Francesco Chiantese (voce, chitarre), Maurizio Costantini (contrabbasso), Tobia Bondesan (sassofoni). Tra gli eventi anche venerdì 13 l’incontro “La costa toscana giorno per giorno: passato e futuro” con Eugenio Giani, presidente del Consiglio della Regione Toscana, che presenta il libro “La Toscana giorno per giorno” con Giovanni Maffei Cardellini (presidente Parco regionale di Migliarino-Massaciuccoli-San Rossore) e Lucia Venturi (presidente Parco regionale della Maremma). Sabato 14 sarà inoltre conferito il riconoscimento speciale dedicato alla memoria del giornalista Guido Parigi Bini, che ha sempre seguito con amicizia e interesse il festival. Parigi, giornalista della Nazione e curatore della collana “Il tagliamare”, fu promotore del Premio Mancini. Il riconoscimento, a lui dedicato, sarà assegnato al miglior cortometraggio di taglio giornalistico ed è offerto dall’Hotel Miramare (ore 21, Cinema Castello).

I luoghi del festival: Cinema Castello, via Calvino 1 (da piazza della Repubblica); Biblioteca Comunale “Italo Calvino”, in piazza Garibaldi; Club velico, Darsena.

INFO