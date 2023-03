“Festa dei fichi secchi-Domenica delle Palme”, l’evento del 2 aprile a Vicchio

Vicchio, alla “Festa dei fichi secchi-Domenica delle Palme” saranno presenti stand di produttori, mercato straordinario e mercatino hobbisti ma ci saranno anche attività all’aperto.

Domenica 2 aprile si svolge a Vicchio la “Festa dei fichi secchi-Domenica delle Palme”, organizzata dal Comune con Pro Loco. Dalle ore 8 alle 19, il centro storico si trasformerà. Via Garibaldi e piazza Giotto ospiteranno stand di produttori di fichi secchi provenienti da Carmignano che proporranno i derivati a base del frutto, produttori agricoli del territorio. In piazza della Vittoria si potrà invece curiosare tra i banchi del mercato straordinario e del mercatino degli hobbisti.

Inoltre, alla “Festa dei fichi secchi-Domenica delle Palme” saranno presenti diverse associazioni provenienti da Vicchio – sportive, culturali e sociali – con stand e attività all’aperto. Nel pomeriggio, a partire dalle 15:30, sempre in Piazza della Vittoria si svolgeranno attività per famiglie a cure del Nico Beato Angelico e Nido Pandolce, tra cui: laboratorio per bambini “Il pane di Pasqua” organizzato dall’azienda agricola l’Oasi, dimostrazione dei “vecchi mastieri” a cura del Gruppo Agricolo (cesteria, ricamo, uncinetto, cardatura della lana, forgiatura, costruzione di scale a pioli e scope di saggina) ed anche una merenda a cura della Pro Loco, oltre che l’esibizione della Vicchio Folk Band alle 17.