Ferragosto 2022: Confcommercio, vince mare, oltre 11 mld spesa

Ferragosto al mare. Nelle due settimane centrali – dall’8 al 21 agosto – si concentrano le vacanze di 14 milioni di italiani, dei 22 milioni in viaggio in questo mese d’agosto.

Oltre 11 miliardi di euro la spesa complessiva per quella che in un caso su due e’ la vacanza principale di 7 o piu’ giorni. Questi in sintesi i dati dell’Osservatorio Confcommercio in collaborazione con SWG rilevati ad agosto/ferragosto.

Quattro intervistati su 10 cercano semplicemente il relax, mentre per altri quattro la vacanza e’ decisamente piu’ attiva: visitare posti nuovi, divertirsi e immergersi nella natura. C’e’ dunque spazio per l’offerta di diverse tipologie di destinazione, nazionali nell’83% dei casi, anche se, per le vacanze piu’ lunghe, il 26% del campione sceglie l’estero. A partire dal mare, protagonista incontrastato a ferragosto, che cattura il 61% della domanda: ma anche per la montagna, che segue al 23%, mentre citta’ d’arte e piccoli borghi ospitano in questi giorni quasi il 20% degli italiani in vacanza.