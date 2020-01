Fattori:”pezzi della destra non avranno problemi a votare Giani, da noi proposta radicalmente diversa”

Intervista con TOMMASO FATTORI di Sì-Toscana a Sinistra. “Faremo un percorso dal basso con tutte le realtà che hanno dato vita alla nostra esperienza per decidere i il candidato”

“Giani rappresenta degli interessi precisi che coincidono con quelli della destra, parte di quell’elettorato quindi, come accaduto a Firenze con Nardella, non avrà alcuna difficoltà a votarlo” dice Fattori.

“Sono convinto che esista uno spazio a sinistra per la nostra proposta -aggiunge Fattori- perché noi non siamo un’accozzaglia elettorale dell’ultimo minuto come troppe volte accaduto in passato”

