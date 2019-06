“Faro Itaca”, una linea d’ascolto per parenti e amici di persone con disturbi mentali

Da oggi Progetto Itaca Firenze, la Onlus che offre gratuitamente servizi di prevenzione, di informazione e di riabilitazione sociale e lavorativa per giovani affetti da disturbi mentali e i loro cari, lancia “Faro Itaca”, una linea d’ascolto per parenti e amici di persone affette da malattie psichiatriche, un momento di accoglienza e orientamento.

“Gli utenti potranno chiamarci per telefono o potranno chattare via whatsapp, la chat sarà uno strumento in più per evitare la difficoltà e l’eventuale imbarazzo di un primo contatto telefonico, che poi sarà comunque incentivato” – afferma Maurizio Faggi, responsabile del servizio per Progetto Itaca Firenze Onlus – “Faro Itaca offrirà aiuto a tutti coloro che si trovano ad essere in contatto con persone con malattie psichiatriche o disturbi mentali gravi: genitori di figli malati, figli di genitori malati, amici di malati e in generale caregivers di persone con disturbo mentale.

I volontari che risponderanno a Faro Itaca sono stati formati per porre attenzione alle problematiche e alle esigenze di coloro che chiamano, dunque all’ascolto, all’empatia e al non giudizio. Oltre a ciò cercheranno di promuovere nell’utente il rafforzamento delle proprie risorse.

Sono stati inoltre formati per conoscere i servizi di salute mentale del territorio e quelle problematiche legate alla salute mentale come “il dopo di noi” (ad esempio i servizi da offrire ai parenti malati o le problematiche ereditarie e patrimoniali che si presentano dopo la morte dei cosiddétti caregivers)”.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.progettoitacafirenze.org