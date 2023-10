🎧 Ex Gkn: tavolo tecnico, Rsu "piano industriale non può essere scisso dalla vertenza" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:05 Share Share Link Embed

“Oggi non è possibile discutere tecnicamente di un piano industriale di proposta operaia senza discutere della vertenza. Convocare un tavolo tecnico senza convocare un tavolo di crisi significa discutere il piano avulso dai protagonisti che verranno licenziati dal primo gennaio”, commenta Dario Salvetti Rsu Gkn dopo il tavolo tecnico che si è tenuto oggi a Roma.

Ascolta l’intervista di Domenico Guarino

Il giorno dopo l’avvio della procedura di licenziamento collettivo, il Mimit aveva convocato per oggi un tavolo tecnico per la verifica del progetto industriale elaborato dagli operai: “Abbiamo presentato il nostro progetto, ma questo non potrà mai realizzarsi senza la volontà delle istituzioni a un rilancio industriale del sito, con il ritiro dei licenziamenti, la disponibilità ad investire risorse in un consorzio industriale e ammortizzatori sociali che diano il tempo di portare in fondo questo progetto. Tutto questo può deciderlo solo un tavolo di crisi”, ha ribadito Salvetti.

Il progetto industriale dal basso va avanti, con ulteriori verifiche e con mobilitazioni di supporto, come la campagna di azionariato popolare per la cooperativa Gff, che ha superato quota 100mila euro: “Ogni verifica del progetto industriale deve tener conto del fatto che questo sta dentro la vertenza. L’intervento pubblico chiuderebbe questa partita in cinque minuti. Il governo dimostri che non vuole una speculazione immobiliare su quest’area. Chiediamo che l’ammortizzatore sociale venga messo a disposizione della cooperativa dei lavoratori, per realizzare un piano che in dieci anni porterebbe un gettito fiscale positivo complessivo di quasi 50 milioni di euro” ribadivano nei giorni scorsi in una nota congiunta Fiom Cgil e Rsu Fiom ex Gkn.