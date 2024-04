Europee: le candidature per il Centro Italia

Europee – “È ufficiale, sono stato candidato dal Pd al Parlamento Europeo per le elezioni dell’8 e 9 giugno. E lo faccio nell’unico modo che conosco: tra le persone e con le persone. Grazie a Elly Schlein e al mio partito regionale e nazionale per la fiducia”. Così il Sindaco uscente di Firenze Dario Nardella nell’annunciare la sua candidatura. Il quadro generale delle candidature toscane per il collegio del Centro Italia si va delineando in questi giorni.

Il servizio di Raffaele Palumbo.

La decisione era nell’aria da tempo. Adesso è ufficiale: Dario Nardella è candidato alle europee. Sopra di lui ci sono la Segretaria del PD Schlein, seguita da Nicola Zingaretti, Camilla Laureti, Marco Tarquinio, Beatrice Covassi. Dunque se il PD riesce a portare quattro deputati a Bruxelles come nel 2019, Nardella – forte della sua Presidenza di Eurocities – deve puntare ad arrivare quinto e così potrebbe passare dopo la rinuncia della capolista. E deve sperare che l’altro candidato toscano Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio regionale non eroda voti qui in Toscana. Mentre il partito continua a litigare sulla candidatura come capolista ovunque della Schlein e del suo nome sul simbolo presente sulla scheda. Sul versante Italia Viva, durante l’Assemblea nazionale del partito, Renzi si è detto tentato di candidarsi con ultimo in tutte le circoscrizioni e andare a Bruxelles, ma allo stesso tempo ha capito che questo lo allontanerebbe pericolosamente dalla scena nazionale, relegandolo ad un esilio dorato, cosa che verosimilmente non farà mai. I candidati di punta di Italia Viva saranno Nicola Danti e Rosa Maria di Giorgi. Mentre per la Lega rivedremo Susanna Ceccardi e si continua a parlare del generale Vannacci candidato ovunque. il capogruppo in Consiglio regionale Francesco Torselli sarà la testa di ponte di Fratelli d’Italia, così come il coordinatore toscano Marco Stella punterà alla risalita di Forza Italia.