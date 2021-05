Esplosione e crollo di una casa a Greve, due dispersi

Firenze, la prima segnalazione ci arriva dai Carabinieri, che informano che a Greve in Chianti località Borgo di Dudda, si è verificata una violenta esplosione, le cui cause sono in corso di accertamento. Crollare abitazione di due piani. Sotto le macerie dovrebbero esserci due persone.

Subito dopo la conferma da parte dei Vigili del Fuoco del comando di Firenze, che stanno intervenendo, per l’incendio e l’esplosione di una abitazione che ha causato il crollo della casa stessa. Al momento, si spiega dai Vigili del Fuoco, il personale sta operando per estinguere l’incendio e per la ricerca di due persone che risultano disperse sotto le macerie.

Potrebbe essere stata una fuga di gas a causare l’esplosione, è quanto si apprende in base ai primi accertamenti. Sul posto intervenuti anche i carabinieri oltre ai vigili che sono impegnati nello spegnimento delle fiamme e nella ricerca tra le macerie di due persone.

Sempre in base a quanto appreso dovrebbe trattarsi di una coppia che aveva in uso l’abitazione, ma residente altrove, e che stamani si sarebbe recata a Borgo di Dudda dopo aver ricevuto una segnalazione dai vicini di un forte odore di gas. La casa crollata è un immobile a due piani.