Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 20 maggio 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:54 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

Controradio Infonews: Sono state oltre 18.000 in mezz’ora le prenotazioni per i vaccini anti Covid da parte dei nati nel 1976 e nel 1977: oggi potranno prenotare i nati negli anni 1978 e 1979. Il presidente Giani sarà ad aprire un altro centro di somministrazione a Calenzano (Firenze) mentre da venerdì a domenica 812 dosi di Pfizer e J&J dovrebbero rendere ‘Covid free’ le isole del Giglio e di Giannutri.

Controradio Infonews: E’ tornata a casa e risulta in buone condizioni la donna di 67 anni che ha ricevuto per errore un sovradosaggio di vaccino Pfizer presso l’hub di Livorno. E’ il secondo caso in Toscana nel giro di una settimana, sempre nel territorio che fa capo all’Asl Nord Ovest, dopo quello del 9 maggio a Massa (Massa Carrara) a una tirocinante 23enne.

Sono di nuovo possibili le visite nelle Rsa della Toscana . Il presidente Giani ha firmato ieri l’ordinanza che stabilisce le modalità con cui parenti e amici potranno di nuovo incontrare gli ospiti di residenze assistite e strutture di lungodegenza.

Controradio Infonews: Il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra parteciperà oggi a un’assemblea unitaria dei lavoratori che si terrà nel campo base a Barberino del Mugello (Firenze), sulla A1, per il completamento della terza corsia dell’Autosole. L’iniziativa rientra nella mobilitazione nazionale di Cgil, Cisl, Uil ‘Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro’.