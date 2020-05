“Esecuzione prioritaria del tampone per la diagnosi del Covid-19 alle donne vittime di violenza domestica”

“In questo momento di emergenza sanitaria è importante tutelare al massimo le donne vittime di violenza domestica e i loro figli. Per questo abbiamo presentato una mozione che prevede la possibilità di eseguire il tampone in regime di urgenza e in assenza di sintomi sia alle donne maltrattate che ai loro figli. Questo permetterebbe, per i casi risultati negativi alla ricerca del virus, di procedere rapidamente all’inserimento in casa rifugio o in altra struttura, evitando qualsiasi rischio di contagio ma anche disagi alla donna e ai minori” – dichiarano i consiglieri regionali Serena Spinelli (2020asinistra), Monia Monni (Pd) ed Enrico Sostegni (Pd).