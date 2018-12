Emergency: Spazio Natale in Sant’Ambrogio

Lo Spazio Natale Emergency di Firenze è in via de’ Macci 81rosso nello spazio della galleria Artedove a due passi dal Mercato di Sant’Ambrogio. Sarà aperto dalle 10.00 alle 19,30 dal 1 al 24 Dicembre tutti i giorni festivi inclusi. Il 24 Dicembre chiusura anticipata alle ore 16.00

Anche questo Natale EMERGENCY trasforma l’affannosa ricerca del regalo perfetto nella possibilità di garantire cure alle vittime della guerra. A Firenze come in altre 14 città italiane ha riaperto lo Spazio Natale di EMERGENCY dove sarà possibile acquistare agende e calendari, accessori e capi d’abbigliamento, libri e giocattoli, gadget e articoli di cancelleria. La nostra proposta comprende soluzioni originali, come i gioielli ricavati dall’alluminio delle mine antiuomo, e idee tradizionali, come la pallina di EMERGENCY da appendere all’albero.

Il ricavato sarà destinato agli ospedali di EMERGENCY in Afghanistan e Iraq, dove, nonostante i rischi quotidiani, l’organizzazione continua a offrire prestazioni mediche gratuite e di elevata qualità. La prima metà del 2018 ha visto il più alto numero di vittime civili in Afghanistan degli ultimi dieci anni, 5.122, mentre in Iraq i conflitti nel nord del Paese e nei territori limitrofi hanno portato recentemente a un riacuirsi della tensione.

Presente in Afghanistan dal 1999, EMERGENCY ha curato quasi 6 milioni di persone negli ospedali di Kabul e Lashkar Gah, nel centro di maternità di Anabah e nei posti di primo soccorso. In Iraq, invece, EMERGENCY ha curato oltre 950.000 persone, nei campi profughi del Kurdistan iracheno e nel Centro di riabilitazione e reintegrazione sociale di Sulaimaniya.

Due delle novità di quest’anno vengono proprio da Iraq e Afghanistan. Vi saranno articoli di pelletteria realizzati da ex- pazienti del Centro di Sulaimaniya che hanno seguito un corso di formazione in ospedale, e orsetti di tessuto fatti a mano da una cooperativa tessile tutta al femminile di Bamiyan. Un altro regalo che sarà possibile acquistare negli Spazi Natale è la tessera di EMERGENCY. Basta una donazione minima, di importo variabile in base all’età, per sostenere i progetti di EMERGENCY in Afghanistan, Iraq, Italia, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sudan e Uganda.

Inoltre, come in passato, il pubblico potrà vivere un’esperienza virtuale indossando visori a 360° per visitare i progetti di EMERGENCY in Afghanistan. Un operatore di EMERGENCY guiderà i visitatori, attraverso reparti e corridoi, alla scoperta del Centro chirurgico di Kabul e delle storie dei pazienti.