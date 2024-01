🎧 Arriva "Europa in circolo", l'iniziativa del PD Toscana in previsione delle elezioni europee Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:42 Share Share Link Embed

In vista delle prossime elezioni europee di giugno il PD Toscana promuove l’iniziativa “Europa in circolo: dialoghi sulle politiche europee”. “Per quanto ci riguarda, come partito toscano, siamo impegnati in questo percorso fino ad aprile inoltrato, e fino a quel periodo lì noi non discuteremo altro che di merito, di proposte, di contenuti, e delle idee del Pd della Toscana e per l’Europa”. Lo ha detto Emiliano Fossi, deputato e segretario del Pd Toscana, stamani durante la presentazione del ciclo di incontri.

In vista delle prossime elezioni europee di giugno il PD Toscana muove i primi passi, promuovendo l’iniziativa “Europa in circolo: dialoghi sulle politiche europee”. Un ciclo di incontri, come recita il titolo, organizzati in forma diffusa a livello regionale tra gennaio ed aprile. L’obiettivo è simulare un confronto con i territori tra cittadini imprese e associazioni per presentare le attività e le politiche proposte a livello europeo in collaborazione con eurodeputati, esperti e membri dei gruppi socialisti e democratici. Presenti Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana, Stefania Lio, vicesegretaria, e Nicola Censini, responsabile dipartimento Europa, che spiegano come la parola d’ordine sia “partecipazione” e si concretizzerà in un setting circolare per favorire il dialogo e lo scambio di domande. Peppe Provenzano, responsabile Europa, è intervenuto invece da remoto. Il fine ultimo è quello di elaborare una proposta concreta, un documento che possa indicare le principali priorità del Partito democratico sul fronte europee da inviare all’attenzione della segreteria nazionale.

Primo appuntamento il 26 gennaio in Versilia, a Lucca, con “PMI e sviluppo socio-economico del territorio: le opportunità dall’Europa”, il 3 febbraio il confronto si sposta poi su altri temi a Siena, mentre nei mesi successivi ci saranno nuovi argomenti per nuove tappe: Livorno, Grosseto, Pisa, Arezzo, Pistoia, con l’evento conclusivo il 20 aprile a Firenze. “Il tema della candidatura o meno della segretaria lo sceglierà la segretaria: deciderà di fare quello che crederà più utile fare”. Lo ha affermato Fossi rispondendo alle domande sull’ipotesi di candidatura alle europee di Elly Schlein, parlando a margine della presentazione dell’iniziativa ‘Europa in circolo’. “Quello di guardare alle divisioni interne al Pd è lo sport preferito dai giornalisti e dalle giornaliste, e in generale dagli addetti ai lavori”, ha detto Fossi, secondo cui “il Pd presenterà le candidature nel momento giusto, cioè nel momento in cui verrà ufficializzato il tutto. Per quanto ci riguarda come partito toscano noi siamo impegnati in questo percorso fino ad aprile inoltrato, e fino a quel periodo lì noi non discuteremo altro che di merito, di proposte, di contenuti, e delle idee del Pd della Toscana e per l’Europa”. “Dunque -ha concluso il segretario regionale del Pd- per fare nomi di candidati per le Europee “è prestissimo. Quando sarà il momento giusto il partito toscano insieme al partito nazionale sceglierà le candidature migliori, più rappresentative dei territori, le varie sensibilità presenti nella società toscana. Credo che presenteremo delle liste molto belle ma ancora è presto per parlarne”.