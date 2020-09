Elezioni: alta affluenza in Toscana, seggi aperti fino alle 15

In Toscana alle 23 ha votato il 45,9% per le regionali. Nel 2015 il dato finale fu del 48,3% ma allora si votò solo di domenica, mentre quest’anno le urne saranno aperte fino alle 15 di oggi. Hanno votato per adesso 1.371.001 elettori su 2.987.819 aventi diritto. Per il referendum, in Toscana alle 23 la percentuale è del 48,3%.

Alle 19 l’affluenza negli 8 comuni toscani chiamati a rinnovare sindaco e consigli comunali – Arezzo, Viareggio, Coreglia Alteminelli e Sillano Giuncugnano in provincia di Lucca, Villafranca Lunigiana (Massa Carrara), Cascina e Orciano Pisano (Pisa), e Uzzano (Pistoia) – è stata pari a 37,74% dato pubblicato sul sito del Viminale. In Toscana si vota anche per il ballottaggio per il sindaco di Follonica (Grosseto).

E’ ulteriormente cresciuto nel corso della giornata il numero delle richieste per votare a domicilio: alle 18, informa la Regione, era pari a 695. In dettaglio sono pervenute 259 richieste alla Usl Centro, 258 alla Usl Nord Ovest e 178 alla Usl Sud Est.

Alla chiusura dei seggi seguiranno gli scrutini delle suppletive, del Referendum e delle Regionali. Gli scrutini delle Amministrative cominceranno alle 9 di martedì.

Dalle 15 la maratona radiofonica di Controradio.

Il commento del giornalista ex caporedattore Ansa Toscana, Stefano Fabbri ai microfoni di Raffaele Palumbo