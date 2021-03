Earth Hour: Palazzo Vecchio e Duomo al buio per un’ora

Per un’ora 10 monumenti di Firenze saranno spenti: è l’iniziativa ‘Earth hour del Wwf’, in programma oggi e che vede partecipare il Comune di Firenze.

Dalle 20.30 rimarranno al buio Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, Duomo, Loggia dei Lanzi, piazzale degli Uffizi, Basilica di Santa Croce, Torre di Arnolfo, Abbazia di San Miniato al Monte, statua del David al piazzale Michelangelo.

Earth Hour è la grande mobilitazione globale del Wwf che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di

dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico. “Dopo un anno di pandemia – ha detto l’assessora all’ambiente di Palazzo Vecchio Cecilia Del Re -,

l’Ora della Terra assume un significato quanto mai urgente: le scelte per vincere la sfida del cambiamento climatico non sono più rinviabili. Per questo, aderiamo con grande convinzione all’iniziativa del Wwf che accende i riflettori sull’obiettivo di dare al pianeta e a tutti noi un futuro sostenibile. Come amministrazione, siamo impegnati su più fronti per andare sempre più rapidamente in questa direzione: dalle politiche per incentivare la mobilità dolce e ridurre le emissioni, all’aumento della raccolta differenziata e del riciclo, fino agli interventi di forestazione urbana in corso per incrementare il patrimonio verde della città a beneficio di tutti”.

Su tutti i canali web e social del Wwf Italia si potranno seguire gli spegnimenti dai luoghi simbolo nel mondo grazie a foto e i video con gli hashtag #EarthHour #Connect2Earth. Intanto il Wwf sta già promuovendo una sfida sui propri social, invitando a mettere in mostra i propri comportamenti responsabili verso la natura, con la partecipazione di

influencer ‘green’

Wwf inoltre comunica che in Italia oltre 200 comuni hanno aderito all’Ora della Terra, tra questi il Comune di Roma, Città del Vaticano, Firenze, Bergamo, Udine, Napoli, Verona e Venezia e che anche quest’anno ad Earth Hour è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica come riconoscimento per il valore della manifestazione. Earth Hour 2021 ha, inoltre, i patrocini del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.