E’ Appino l’ospite live del Rock Contest. L’intervista 🎧

Per la grande finale del Rock Contest sabato 7 dicembre al Viper Theatre il meglio della musica emergente italiana. Special guest Appino (Zen Circus) dal vivo con “sei solo tour”. L’intervista a cura di Giovanni Barbasso

A quarant’anni dalla prima edizione del Rock Contest, è in arrivo una nuova e imperdibile finale. Sabato 7 dicembre saranno sei le band in gara che si esibiranno sul palco del Viper Theatre di Firenze: Lazy Lazarus, Stato Brado, Lo-Fi Le Fusa, Giulio Maria, Nelav e VOV VOV!. Ospite live Andrea Appino che farà tappa a Firenze con “Sei Solo tour”, per l’occasione arricchito da specialissimi ospiti a sorpresa. In giuria, tra gli altri, Piero Pelù, Dente, Federico Dragogna de I Ministri, Giancane, Max Collini e la “nostra” Giorgia Pietribiasi, in arte Lamante, e tanti addetti ai lavori.

Col suo ultimo tour indoor e le canzoni dei suoi tre album con arrangiamenti rinnovati, Andrea Appino sarà l’ospite live della serata. Dopo questo appuntamento chiuderà a “tempo indeterminato” l’esperienza solista. Un’occasione imperdibile per i fan, soprattutto perché per la finale del Rock Contest il live di Appino vedrà la partecipazione sul palco di amici e colleghi che hanno condiviso con lui parte di una lunga carriera musicale.

Andrea Appino, noto semplicemente come APPINO, dal 1995 è penna, voce e chitarra dei The Zen Circus, con i quali ha pubblicato 12 album, un EP, una raccolta e un romanzo autobiografico. Con il Circo Zen, Appino ha calcato centinaia di palchi in tutta la penisola e non solo, affermandosi come un punto di riferimento per la scena rock nazionale.

Dopo “Il Testamento”, l’esordio solista del 2013, e “Grande raccordo animale”, del 2015, un anno fa usciva l’ultimo lavoro “Humanize”, un progetto tra rock ed elettronica, tra cantautorato introspettivo e sperimentazione sonora. Nel maggio 2024 pubblica “Le vecchie maniere”, un EP di due tracce squisitamente folk.

Prevendite su TicketOne attive fino a venerdì 6 dicembre.

Ingresso gratuito per i soci del Controradio Club.

www.rockcontest.it / [email protected]

Facebook – https://www.facebook.com/RockContestControradio

Instagram – https://www.instagram.com/rockcontestcontroradio/