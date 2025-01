Due rapine violente a distanza di poche ore, a Tavarnelle e Montelupo

Poco prima delle 9 stamattina rapina in un ufficio postale a Sambuca, nel comune di Barberino Tavarnelle, due dei tre rapinatori erano armati e Il direttore della filiale è stato preso per il collo e colpito in faccia. Rapina a mano armata questa mattina anche in una gioielleria di Montelupo Fiorentino, il secondo colpo avvenuto a Montelupo nel giro di pochi giorni.

Rapina in ufficio postale a Sambuca, nel comune di Barberino Tavarnelle. Il colpo è stato messo a segno stamattina poco prima delle 9, da tre persone che si sono fatte consegnare il denaro e sono fuggite a bordo di un’automobile, facendo perdere le tracce, due di loro erano armati e Il direttore della filiale è stato preso per il collo e colpito in faccia. Il valore è ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri su segnalazione al 112 Rapina a mano armata questa mattina in una gioielleria di Montelupo Fiorentino (Firenze). Il colpo, in via Poggio alle Donne, è il secondo avvenuto nel giro di pochi giorni. A quanto appreso intorno alle ore 10 tre persone avrebbero minacciato la titolare armati di pistola per farsi consegnare diversi monili e quindi sarebbero fuggiti via in auto con la refurtiva. Ancora da chiarire il valore della refurtiva. Solo pochi giorni fa, lo scorso 3 gennaio, un’altra rapina è avvenuta in una gioielleria di Montelupo Fiorentino a meno di un chilometro di distanza dal colpo di questa mattina. Anche in quel caso i rapinatori sarebbero stati in tre e armati di pistola. Indagano i carabinieri.