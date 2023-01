Due giovani in codice rosso dopo essere caduti di moto

Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, due giovani di 17 e 19 anni sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Careggi dopo esser rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto stamani poco prima delle 5 lungo la via Lucchese.

Sul posto, insieme ai sanitari, intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica. I due giovani, viaggiavano su una moto finita a terra: da capire se il conducente possa aver fatto tutto da solo, come sembrerebbe da una prima ipotesi, o se siano coinvolti altri veicoli.

Non ci sono testimoni dell’incidente, i militari ancora non hanno potuto parlare con i due feriti, che al momento non sembrerebbero in pericolo di vita. Nella zona ci sono telecamere di sicurezza, da capire se hanno registrato immagini utili per ricostruire quanto accaduto.