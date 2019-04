Dopo un secolo tornano le rampe del Poggi, festa il 18 maggio

Una grande festa con uno spettacolo notturno, il 18 maggio, saluteranno la restituzione alla città e il ritorno dell’acqua nelle fontane e delle cascate del sistema delle rampe del Poggi, che dopo quasi un secolo tornano a zampillare.

Sta infatti avviandosi a conclusione l’impegnativo restauro della rampe del Poggi, iniziato lo scorso luglio che ha richiesto un investimento di 2,5 milioni di euro, sostenuto da Fondazione Cr Firenze nell’ambito della legge ‘Art Bonus’. Le fasi conclusive sono state illustrate dal sindaco di Firenze Dario Nardella e dal presidente della Fondazione Cr Firenze Umberto Tombari insieme, tra gli altri, al direttore generale della fondazione Gabriele Gori e al direttore dei lavori Tommaso Muccini.

Per salutare l’intervento Fondazione e Comune di Firenze hanno promosso una giornata di eventi gratuiti il 18 maggio che culmineranno con lo spettacolo ‘La fontana ritrovata’ in cui una danzatrice volante danzerà sulle suggestioni visive della fontana e della torre di San Niccolò.

“Siamo felicissimi di poter restituire alla città un luogo incantato – ha sottolineato Tombari – che, dopo quasi un secolo, torna ad essere visibile in tutta la sua bellezza. Questo restauro è anche la testimonianza delle grandi competenze multidisciplinari che la città è capace di offrire alle quali va tutto il nostro ringraziamento”.

“Le Rampe – ha osservato Nardella – sono un luogo davvero magico per Firenze, percorse ogni giorno da centinaia di turisti e fiorentini che da piazza Poggi vogliono salire verso il piazzale Michelangelo. Finalmente abbiamo recuperato e valorizzato come Firenze merita questa porzione di città. Il 18 maggio sarà un giorno storico. Credo che sia la più importante operazione di art bonus in Italia, per quanto riguarda l’impegno economico, nel 2019.”