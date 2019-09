Donne in vetrina: sospeso consigliere Roberto Salvini

“Il nostro Movimento vuole la riapertura delle case chiuse non per mettere le donne in vetrina, ma, anzi, sull’esempio di società civilmente evolute come Svizzera e Austria, per toglierle dallo squallore delle strade. Il fine è quello di garantire più sicurezza nelle città, eliminare il degrado, stroncare radicalmente l’indegno sfruttamento delle donne da parte di organizzazioni criminali, prevenire malattie a trasmissione sessuale e far emergere l’enorme ed incontrollata evasione fiscale, garantendo, in tal modo, entrate tributarie miliardarie per lo Stato”, aggiunge .

“Dire che per incentivare il turismo bisogna ‘mettere le donne in vetrina’ è una cosa indegna. Soprattutto nel caso in cui queste affermazioni siano fatte da un rappresentante delle istituzioni. Bene dunque ha fatto la Lega Nord a sospendere il consigliere Regionale Salvini che ha pronunciato quella frase delirante” afferma la Parlamentare del Pd, Rosa Maria Di Giorgi. Che aggiunge “Bisognerebbe chiedersi tuttavia con quali criteri avvenga la selezione del personale politico-amministrativo in qual patito. Evidentemente lo stile Papeete, che ben conosciamo, ha oramai fatto profondamente breccia anche nella nostra regione” . “Parole del genere offendono tutte le donne, ed anche un territorio civile come la Toscana, che non ha certo bisogno di puntare sulla mercificazione del corpo elle donne per attrarre turisti” conclude Di Giorgi.