Donna trovata morta in una strada collinare fuori Siena

By

Siena, una donna anziana è stata ritrovata senza vita, in una strada collinare fuori dal centro della città toscana, il corpo è stato notato e segnalato alle autorità da un passante, e l’ipotesi prevalente, sarebbe al momento quella di un investimento da parte di un veicolo.

Sono attualmente in corso le indagini dei carabinieri, il corpo della donna è stato scoperto nel tardo pomeriggio di mercoledì a bordo strada sulla via di Uopini, una strada provinciale che va verso la città di Monteriggioni. La vittima aveva 85 anni.

Sul posto del ritrovamento, oltre ai sanitari del 118, sono arrivati i carabinieri per gli accertamenti. Secondo una prima ricostruzione, la morte dell’anziana sarebbe riconducibile a un investimento.

I militari dell’Arma stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. L’allarme è stato dato nel tardo pomeriggio da un passante accortosi del corpo della donna che giaceva riverso a terra senza vita.

Non c’erano auto intorno né al momento risultano testimonianze che possano fornire qualche elemento utile. La zona di Uopini è sulle colline in aperta campagna a nord di Siena. Ci sono diverse abitazioni sparse e gruppi di case, ma il traffico è scarso e la popolazione residente nella zona non è molto numerosa.