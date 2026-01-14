Donna trovata morta a luglio nei boschi in Alto Mugello, fermati compagno e amica

Due fermi per la morte di Franka Ludwig, 52enne tedesca trovata priva di vita su un sentiero di montagna, nel comune di San Godenzo (Firenze), il 2 luglio scorso.

Secondo quanto appreso i carabinieri hanno eseguito, su disposizione della procura, di Firenze il fermo del compagno della vittima, 53 anni, e di una amica, 66, fiorentini, per omicidio volontario. I due, per l’accusa, avrebbero organizzato il delitto per incassare il premio delle assicurazioni di circa un milione intestate alla donna. I due, dopo averla tramortita con uno psicofarmaco l’avrebbero portata sul sentiero e uccisa colpendola alla testa con un masso.

Le due persone sottoposte a fermo, secondo quanto appreso, sono Emiliano Milza e Simona Hirsch, quest’ultima amica della coppia. Il corpo di Franka Ludwig, estetista in vacanza nel Fiorentino, fu trovato da una persona che passava lungo la strada sterrata che porta verso il Monte Falterona, a Castagno d’Andrea, località turistica a circa 50 km da Firenze, nel territorio di San Godenzo. La donna indossava indumenti da jogging perché, secondo quanto avrebbe dichiarato all’epoca l’amica poi fermata, le due donne si erano date appuntamento per fare una passeggiata. Sempre l’amica, non vedendola arrivare, avrebbe dato l’allarme alle autorità. Attorno al cadavere c’era molto sangue, per lesioni alla testa rivelatesi la causa del decesso secondo l’autopsia che escluse l’ipotesi di una caduta accidentale o un investimento come causa. Da qui le indagini per omicidio che hanno portato ai due fermi.