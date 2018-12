Don Chisciotte di Orson Welles al Terminale di Prato

Giovedì 13 dicembre, per la rassegna “Too Much Welles, i film perduti e ritrovati“, a cura del Mabuse Cineclub, viene proiettato il più celebre dei grandi film incompiuti: il Don Chisciotte. Inizio proiezione ore 21.30

Il Don Chisciotte che Orson Welles non riuscì a completare in 14 anni e che Jess Franco, che con lui collaborò, ha faticosamente ricostruito e montato. Versione originale sottotitolata in Italiano. Inizio proiezione ore 21.30.

Don Chisciotte (Don Quixote) è un film incompleto diretto da Orson Welles. Fu ripreso e completato soltanto nel 1992 da Jesús Franco, con il titolo Don Quijote de Orson Welles. È stato presentato Fuori Concorso alla Mostra internazionale d’arte cinematografica del 1992.Girato in 16 mm, il film non fu mai terminato per vari motivi. Oltre a essere stato sempre autofinanziato dal regista statunitense, il Don Chisciotte fu girato in periodi differenti, con una troupe ridotta al midollo e senza una vera sceneggiatura. Inoltre, dopo la morte dell’attore principale, la pellicola fu per molti anni sospesa fino a quando Welles decise di continuarla con una “controfigura”. Fu costretto, poi, ad abbandonare definitivamente il lungometraggio quando nessun produttore si fece avanti per la realizzazione di alcune scene e per il finale. Gli ultimi minuti, infatti, avrebbero visto i due eroi sopravvivere a una bomba atomica, difficile sia da realizzare che da concepire per il pubblico.A seguito della richiesta della terza moglie di Welles, Paola Mori, nel 1992 fu deciso di rimontarlo, con nuove e vecchie scene, tutte scelte e curate dal regista spagnolo Jesús Franco, grande fan del regista statunitense, oltre che suo aiuto-regista per Falstaff. I dialoghi e le musiche furono sempre realizzate dal regista spagnolo. (Fonte Wikipedia)