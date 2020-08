Domani in Santa Croce i funerali del ristoratore

Firenze, si è aperta oggi alle ore 16, alle Cappelle del Commiato di Careggi, la camera ardente per l’ultimo saluto a Luca Vanni, il ristoratore di 44 anni che si è suicidato nel suo locale nel quartiere di Santa Croce. Il funerale è fissato per domani in Santa Croce alle ore 14.30. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia.

La famiglia del ristoratore conferma in una nota che “il funerale si svolgerà in strettissima forma privata nella basilica di Santa Croce, nella giornata di domani giovedì 27 agosto in orario da definire. Potranno partecipare soltanto parenti e amici”.

La famiglia “ringrazia tutti coloro che hanno dimostrato vicinanza e solidarietà si chiede a tutti, in primo luogo agli operatori dell’informazione, di rispettare il desiderio della famiglia di vivere questo momento di dolore nel silenzio, nella preghiera e nella massima riservatezza, salvaguardando e proteggendo gli affetti più cari”