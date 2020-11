“Dobbiamo affrontare l’inverno senza nessuna possibilità”, presidio di artisti di strada, pittori e madonnari

Una manifestazione sotto Palazzo Vecchio per visibilizzare la mancanza di iniziative di supporto alle categorie

Artisti di strada, pittori, madonnari si sono riuniti sotto a Palazzo Vecchio questo pomeriggio per chiedere iniziative di supporto e aiuto da parte delle istituzioni. Hanno manifestato portando in piazza anche gli strumenti del mestiere: tela e cavalletti ed i gessetti per disegnare per terra.

Il presidio, spiega una nota, vuol sottolineare le difficoltà dovute alla mancanza di iniziative di supporto e sussidio da parte delle istituzioni.

“Dobbiamo affrontare l’inverno senza nessuna possibilità”, spiega Marco Ramazzotti, pittore di strada da oltre 30 anni, “tra di noi ci sono professionisti che sono dalla mattina alla sera nelle piazze ma c’è anche chi fa questo lavoro come ultima spiaggia non avendo altre possibilità”.

In piazza c’erano anche i madonnari, come Tommaso Brogini che ha disegnato per terra il David di Michelangelo. “Il Comune dovrebbe riconoscere che siamo un valore aggiunto per la città e che siamo parte di un contesto che va aiutato in qualche maniera”

Sentiamo i pittori Gabriele Marchese e Marco Ramazzotti e il madonnaro Tommaso Brogini intervistati durante il presidio