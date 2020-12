Disabilità: Palazzo Spinelli lancia piattaforma per inclusione

HeritUs per accessibilità sensoriale e cognitiva a cultura presentata in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità

Combattere la discriminazione e sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità per la fruizione del patrimonio culturale: è lo scopo del progetto HeritUs presentato dal Palazzo Spinelli a Firenze in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità.

HeritUs è una piattaforma interattiva multilingue che raccoglie le migliori pratiche per l’accessibilità sensoriale e cognitiva al patrimonio culturale. Il progetto è sostenuto da un partenariato internazionale che fa capo al network Herifairs e che comprende ad oggi le principali fiere di restauro d’Europa come Arpa Valladolid, Monumento Salzburg, Salone del restauro di Firenze, Arpa Portugal ed Heritage Istanbul. Emanuele Amodei, presidente dell’Istituto per l’arte e il restauro Palazzo Spinelli, spiega che si tratta di un “progetto che si applica principalmente a due categorie di utenti: accessibilità sensoriale del patrimonio culturale per utenti con bisogni speciali a vari livelli di disabilità, e accessibilità cognitiva per lo sviluppo di nuovi pubblici, al fine di promuovere un approccio percettivo innovativo agli infiniti benefici della consapevolezza del nostro ambiente collettivo”.