Direttore Eike Schmidt degli Uffizi, torna negativo al Coronavirus

Firenze, ritorno al lavoro in presenza per il direttore Eike Schmidt, delle Gallerie degli Uffizi, dopo essere risultato negativo all’ultimo tampone di controllo per il coronavirus.

Lo stesso direttore Eike Schmidt lo ha annunciato in una nota: “Oggi per me è un’ottima giornata: sono risultato negativo all’ultimo tampone di controllo. Dunque, finalmente, dopo più di un mese, si conclude la mia quarantena domiciliare, oggi stesso sarò nel mio ufficio in Galleria e potrò di nuovo tornare a svolgere il mio lavoro in presenza”.

Per Schmidt, “dirigere dallo studio di casa il complesso museale, chiuso al pubblico ma comunque molto attivo dietro le quinte, è stata un’esperienza non banale resa però possibile solo grazie alla collaborazione e l’impegno dei miei colleghi. Io sono stato fortunato e praticamente asintomatico, ma per molti invece il Covid è una malattia devastante. Nessuno deve sottovalutarla”.

“Solo mantenendo il corretto comportamento – conclude – in famiglia e fuori, potremo superare l’attuale momento di crisi e riaprire le città e i luoghi della cultura come i musei, che aspettano di poter ripartire in sicurezza, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute”.

Il direttore Eike Schmidt aveva annunciato di esser stato contagiato durante una diretta Facebook per celebrare i cinquant’anni del dipartimento didattico degli Uffizi. Schmidt che era asintomatico è rimasto in isolamento a casa e continuando il suo lavoro in modalità virtuale.