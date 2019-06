Diamantino. Il calciatore più forte del mondo al Cinema La Compagnia

Lo schermo dell’arte Film Festival partecipa alla quarta edizione di Secret Florence e presenta in anteprima Diamantino. Il calciatore più forte del mondo di Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, lunedì 10 giugno alle ore 21 presso il Cinema La Compagnia.

Lo schermo dell’arte Film Festival partecipa alla quarta edizione di Secret Florence e presenta in anteprima Diamantino. Il calciatore più forte del mondo di Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, lunedì 10 giugno alle ore 21 presso il Cinema La Compagnia. Il film, vincitore della Semaine de la Critique del Festival di Cannes nel 2018, è una commedia ironica e surreale sui temi attualissimi dell’immigrazione e delle politiche nazionaliste.

Gabriel Abrantes, autore del corto A Brief History of Princess X proiettato alla IX edizione dello Schermo dell’arte, torna con un nuovo lungometraggio co-diretto con il regista canadese Daniel Schmidth. I due, che avevano già collaborato per A History of Mutual Respect (2010) e Palàcios de Pena (2011) danno vita a una fiction pop, surreale, divertente e a tratti delirante. Il protagonista, un Cristiano Ronaldo, un piede d’oro, genio del pallone portoghese di nome Diamantino conclude la sua brillante carriera in disgrazia, dopo un rigore sbagliato nella finale dei mondiali. Per reagire a questa crisi, aggravata dalla scomparsa del padre suo manager, che verrà sostituito in quel ruolo dalle terribili e ciniche sorelle gemelle, e trovare un nuovo scopo alla sua vita, Diamantino si lancia in una movimentata odissea personale che lo porterà a confrontarsi con il nazionalismo, l’immigrazione e la manipolazione genetica. Il film affronta così, non senza un chiaro spirito critico, alcuni dei temi centrali dell’Europa dei nostri giorni, sviluppandosi tra atmosfere contrastanti, a tratti fantasiose e comiche, poi cupe e distopiche. Ma il finale è un messaggio di amore e speranza.