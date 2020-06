Di Giorgi (PD): ristrutturazione impianti storici occasione per rilancio Paese

La parlamentare PD : stiamo lavorando ad un progetto di legge specifico che dara’ la possibilita’, nel rispetto dell’identita’ storico architettonica delle strutture, di mettere in campo gli adeguamenti necessari attraverso una semplificazione delle procedure burocratico amministrative

“L’economia del calcio in Italia rappresenta un settore importante che offre lavoro a circa 250 mila persone e ha un valore di produzione che supera i 3,5 miliardi di euro”.

Lo dichiara, in una nota, la parlamentare del Pd, Rosa Maria Di Giorgi, membro della Commissione Cultura e Sport della Camera. “La crisi causata dal Covid-19 – spiega Di Giorgi – ha colpito anche il mondo del calcio, un comparto ricco, e’ vero, ma che in

Italia ha un problema irrisolto che toglie potenzialita’ di crescita al settore, rendendolo meno competitivo economicamente con il resto del mondo. Gli stadi sono vecchi e spesso fatiscenti. Questo penalizza tutti coloro che vogliono godere dal vivo e in sicurezza dello spettacolo sportivo e di tanti altri servizi accessori che possono generare occupazione e reddito. L’Italia, infatti, ha molti stadi che necessitano di un adeguamento strutturale perche’ non piu’ funzionali alle moderne esigenze di fruizione. Impianti che possono dunque essere rinnovati. E’ un’occasione da non perdere. Per questo ho lavorato ad un progetto

di legge specifico che dara’ la possibilita’, nel rispetto dell’identita’ storico architettonica delle strutture, di mettere in campo gli adeguamenti necessari attraverso una semplificazione delle procedure burocratico amministrative. Una legge – firmata da

oltre 50 parlamentari – per far ripartire gli stadi italiani, anche quelli dichiarati monumento nazionale, e che rappresentera’ l’occasione per dare la possibilita’ all’industria del calcio di

ristrutturarsi e di riportare anche le famiglie a godere in totale sicurezza questo sport”.

