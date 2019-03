Di Giorgi (Pd): “Bene appello Rossi, sinistra unita possibile e necessaria”

Il governatore della Regione Toscana Enrico Rossi aveva fatto un appello affinché alle prossime amministrative il centrosinistra si mostrasse compatto contro i populismi.

“Sottoscrivo pienamente l’appello all’unità delle forze riformista per le amministrative. La vittoria di Zingaretti apre prospettive che sarebbe poco comprensibile non intercettare. L’appello del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi affinché alle prossime amministrative il centrosinistra affronti in maniera compatta la sfida insidiosa dei populismi è quanto mai opportuna e va sostenuta con forza”. Lo comunica in una nota Rosa Maria Di Giorgi, della Direzione Nazionale Pd, promotrice lo scorso gennaio del Manifesto per Firenze, che chiedeva l’unità delle forze della sinistra intorno alla candidatura di Nardella.

“Ovviamente non entro nel merito delle scelte di altri partiti – aggiunge Di Giorgi – tuttavia mi sento di unire la mia voce a chi chiede che vengano colte le nuove opportunità che si sono aperte nel nostro partito con la vittoria di Nicola Zingaretti”

“Il sindaco Nardella continui a dare la propria disponibilità a un accordo, attraverso una rinnovata capacità di ascolto, verso quei mondi del centrosinistra che si sono allontanati dal Pd con cui bisogna ritrovare al più presto il massimo della sintonia e una condivisione programmatica” conclude Di Giorgi.