Dentisti: “Le misure di protezione complicano il lavoro ma i pazienti hanno fiducia”

Da lunedì scorso anche gli studi di odontoiatria sono ripartiti con linee guida apposite. Dalle sole urgenze della Fase 1 l’attività dentistica è ripresa con le adeguate misure di protezione.

“I pazienti seguono con fiducia le prescrizioni e le modalità di vestizione e triage a cui li sottoponiamo”, ci spiega il dott. Riccardo Gori, in via Kassel a Firenze che non nega le complessità di lavorare per tanto tempo con visiere, doppia mascherina e tutti i dispositivi previsti, soprattutto con l’avvicinarsi dell’estate.

Intervista a cura di Chiara Brilli