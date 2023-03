Demoskopica, Turismo in forte crescita in Toscana, si stima +13,4%

Firenze, secondo la nota previsionale ‘Tourism Forecast 2023’ dell’Istituto Demoskopika che ha stimato i principali indicatori turistici per regione elaborando la serie storica dei flussi dal 2010 al 2022, sarà un 2023 di crescita per il turismo in Toscana, con una stima di un +13,4% di arrivi.

Secondo quanto riporta una nota della Regione Toscana infatti, “i dati, presentati ufficialmente ieri, sono estremamente positivi per tutto il Paese: per la Toscana Demoskopica prevede 49,8 milioni di presenze” che corrispondono appunto a +13,4% rispetto al 2022, “con 14 milioni di arrivi (+13,5%). Si tratta di numeri che vanno oltre il trend favorevole a livello nazionale: la media italiana infatti è di un incremento di presenze del 12,2 e di arrivi dell’11,2”.

Sempre secondo l’istituto di ricerca il 2023 sarà caratterizzato da un forte rafforzamento dell’incoming: a scegliere l’Italia per le vacanze sarebbero complessivamente quasi 61 milioni di stranieri. E questo potrà generare un notevole rafforzamento della spesa turistica: anche in questo caso la Toscana farà la sua parte con entrate complessive per 14.262 milioni di euro (+26,3% rispetto al 2022). Anche questo dato regionale sopravanzerà la media nazionale (+22,8) di quasi 4 punti.

“Sono stime davvero incoraggianti – commenta l’assessore regionale all’economia e al turismo Leonardo Marras -. La prudenza – prosegue – è d’obbligo, vista anche la situazione internazionale molto complessa, ma questi segnali ci invitano a essere ottimisti per la prossima primavera-estate e ci danno il giusto slancio per affrontare una stagione importante. Naturalmente la conferma di questi indicatori sarebbe una manna per l’intera economia regionale – aggiunge l’assessore -. Quello che posso dire è che siamo pronti ad accogliere gli ospiti che visiteranno la Toscana grazie anche al lavoro che stiamo portando avanti costantemente con amministratori ed operatori: La nostra offerta turistica è ricca e diversificata. Ora non ci resta che vedere confermate queste stime, che, di sicuro, costituiscono una confortante premessa”.