Dario Danti è stato eletto come nuovo segretario regionale in Toscana

Firenze, Dario Danti è il nuovo segretario toscano di Sinistra Italiana ed è stato eletto giovedì scorso. Irene Falchini, a soli 26 anni, la tesoriera regionale.

Il nuovo segretario toscano è Dario Danti di Sinistra Italiana, a deciderlo è stata l’assemblea regionale che giovedì sera lo ha eletto con il 56% dei voti.

Dario Dinti è proveniente di Pisa, ha 46 anni ed è insegnante e assessore alla cultura al Comune di Volterra. Fino al 2015 ricoperto l’incarico di assessore a Pisa in quota Sel dimettendosi in dissenso con la scelta dell’amministrazione – all’epoca guidata dal sindaco Marco Filippeschi – di privatizzare la società di gestione dell’aeroporto di Pisa per fonderla con quella di Firenze.

Irene Falchini è stata invece eletta tesoriera regionale a soli 26 anni, era consigliera comunale e capogruppo di Sinistra Italiana a Sesto Fiorentino a Firenze.Viene spiegato che con l’elezione del segretatorio e della tesoriera termina anche l’incarico del garante Giovanni Paglia, alla guida del partito in Toscana dallo scorso ottobre in seguito al commissariamente della segreteria regionale.