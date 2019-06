Danza, musica e poesia con “Sovicille d’estate”

Dal 21 al 27 agosto a Sovicille torna “Sovicille d’estate”, la rassegna realizzata da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Amministrazione comunale che propone un cartellone con tante proposte artistiche.

Il Museo del Bosco, la Tinaia e il Chiostro di Sovicille, il Circolo ARCI di Ancaiano, la Terrazza della Bottega di Stigliano, la Pieve di Ponte allo Spino, il chiostro dell’Abbazia di Torri sono, dal 21 giugno al 27 agosto, palcoscenici d’eccezione per le performance di poesia, musica e danza previste dal calendario di “Sovicille d’estate”, che intreccia la tradizione con lo spettacolo dal vivo in tutte le sue declinazioni.

Anche per quest’anno, è l’associazione Idilio Dell’Era, realtà culturale dedicata al poeta e scrittore senese del Novecento, ad aprire la rassegna, venerdì 21 giugno (ore 21.30) nella Tinaia di Sovicille, con Not(t)e di poesia, omaggio all’uomo e all’artista.

Il via alla musica è sabato 29 giugno (ore 21.30), al Circolo ARCI di Ancaiano, con la cover band La Settima Onda, che propone un Omaggio ai Nomadi con un concertoche ripropone le loro canzoni.

Venerdì 5 luglio (ore 21.30) sulla Terrazza della Bottega di Stigliano è di scena il jazz senese con il Tobia Bondesan Quartet (Emanuele Parrini al violino, Tobia Bondesan ai sax tenore/soprano/alto, Michele Bondesan al contrabbasso, Giuseppe Sardina alla batteria).

Giovedì 25 luglio (ore 21.30) al Museo del Bosco di Orgia è la volta della poesia recitata, cantata, suonata. La Buona Novella di Fabrizio De André approda in scena restituita dai Khorakhanè e da Chiara Riondino, un omaggio al “poeta” di Via del Campo. L’altra voce solista è di Fabrizio Coveri, mentre gli arrangiamenti e la direzione musicale sono di Fabio Battistelli.

Domenica 28 luglio (ore 21.15) la Pieve di Ponte allo Spino ospita il primo dei due concerti in cartellone degli allievi delle classi di violino e pianoforte dell’Accademia Musicale Chigiana.

Martedì 30 luglio (ore 21.15), nel Chiostro dell’Abbazia di Torri, il cartellone di “Sovicille d’estate” propone un concerto del clarinettista David Krakauer, accompagnato al pianoforte da Kathleen Taag, seconda parte del progetto curato dall’Accademia Musicale Chigiana.

Chiude la sezione musica, e anche il festival, martedì 27 agosto (ore 21.30), alla Tinaia di Sovicille, il duo Giulio Stracciati, chitarra, e Stefano “Cocco” Cantini, sax, altri due esponenti del jazz senese.

Il festival propone inoltre serate di danza, che inizieranno giovedì 11 luglio (ore 21.30) presso il Museo del Bosco a Orgia con la Compagnia Motus Danza e il loro spettacolo Interferenze, coreografia di Martina Agricoli, che analizza il concetto di interferenza soprattutto dal punto di vista linguistico, come sovrapposizione di un nuovo significato a quello originario.

Giovedì 1 agosto (ore 21.30), sempre presso il Museo del Bosco a Orgia, è la volta della Compagnia Francesca Selva Con.Cor.D.A. con la creazione Oppio, coreografia di Francesca Selva, danzatrice Silvia Bastianelli: un balletto ispirato dallo stordimento che il papavero dona a chi ne fa uso, come la dea Demetra che lo sceglie per stordirsi dal dolore per la morte della figlia.

Ancora il Museo del Bosco a Orgia fa da cornice, martedì 13 agosto (ore 21.30), a Dinamiche Illogiche, nuova produzione della Compagnia Motus Danza con la coreografia di Simona Cieri.

A chiudere la sezione danza è, mercoledì 21 agosto, la nuova produzione site specific della Compagnia Francesca Selva Con.Cor.D.A. Frammento Barocco su musiche diJ. S. Bach e W.A. Mozart, proposta in due tappe a Sovicille: alle 21,30 nel Chiostro del Comune e alle 22 nella Tinaia.

Per ulteriori informazioni consultare il sito toscanaspettacolo.it